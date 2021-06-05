Мясников рассказал о смертельной опасности зубной боли

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, к каким последствиям могут привести больные зубы. Этим он поделился в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями. Так, пациенты могут столкнутся с такими симптомами, как головная боль, появляющайся из-за кариеса, ведь он задевает нервные окончания. Кроме того, боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.

"Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", – рассказал врач.

Он также добавил, что самым опасным последствием невнимательного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а также онкологические заболевания пищеварительного тракта.

Ранее Мясников рассказал, кому опасно летать на самолете. Он подчеркнул, что аккуратнее при длительных перелетах стоит быть перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, а также злостным курильщикам.