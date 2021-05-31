Мясников рассказал, кому опасно летать на самолете

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому стоит особенно внимательно относиться к длительным перелетам. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Если вы перенесли тяжелый COVID-19, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", – перечислил специалист основные группы риска.

Кроме того, медик призвал как следует готовиться к перелетам, которые длятся свыше четырех часов. Он рекомендовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин, а также при необходимости делать укол разжижающего кровь препарата перед авиарейсом.

Мясников напомнил, что во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, а также посоветовал не употреблять на борту алкогольные напитки.



Он также добавил, что при выборе лекарственных препаратов в отпуск необходимо взять про запас те, которые человек принимает на постоянной основе, перевязочные материалы и антибиотики.

Ранее Мясников рассказал, что об угрозе сердечного приступа может говорить боль в животе. По словам специалиста, такой симптом проявляется при инфаркте в задних и нижних стенках сердца. Он также напомнил, что неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела.