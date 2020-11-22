Мясников рассказал о неожиданном предвестнике серьезных заболеваний

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что ночные кошмары могут указывать на серьезные заболевания. Об этом он заявил в программе на канале "Россия 1".

Он рассказал историю одного из пациентов. По словам Мясникова, мужчина жаловался на один и тот же ночной кошмар о том, что на него нападают и хоронят заживо. Пациент просыпался в холодном поту, чувствовал давление на грудь и сильное сердцебиение.

Эксперт предложил мужчине сделать ЭКГ по холтеру во время сна. Таким образом эксперты выявили у пациента изменения коронарных сосудов сердца, диагностировали стенокардию.

"Промедли мы какое-то время, все это могло бы кончиться плохо", – заключил Мясников.

Также врач заявил, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опухолях в головном мозге, иммунных и эндокринных заболеваниях, различных заболеваниях внутренних органов, диагнозах, связанных с психиатрией. Кроме того, провоцировать страшные сны могут некоторые препараты.

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