Ученые назвали неожиданный симптом рака поджелудочной железы

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Гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о новом симптоме рака поджелудочной железы, который может наблюдаться на ранних стадиях заболевания. Об этом сообщает MedicalXpress.

Эксперт отметил, что об опасном недуге может говорить диабет, диагностированный у пациента, соблюдающего правила здорового образа жизни.

"То есть диабет появляется там, где его не ожидали", – пояснил врач.

Также Уоллес отметил, что рак поджелудочной железы диагностировать трудно. Специалист рассказал, что современная медицина позволяет врачам выявлять мешкообразные карманы с жидкостью с помощью скринингового исследования. Это может быть свидетельством развития опасной опухоли.

Ранее онкологи рассказали о неожиданных симптомах рака легких. Среди них – стремительная потеря веса, изменение формы кончиков пальцев, а также боли в спине и плечах, отеки.