Онкологи перечислили неожиданные симптомы рака легких

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Онкологи Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании обнаружили ряд новых симптомов, которые могут указывать на опасное заболевание. Об этом сообщает Express.
Ученые выяснили, что необходимо обращать внимание на существенную потерю в весе или часто повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки. Также исследователи отнесли к неожиданным симптомам изменение формы кончиков пальцев или их увеличение – это связано со снижением уровня кислорода в крови.
Также врачи посоветовали озаботиться визитом к специалисту тем, у кого возникает нехарактерный ранее отек лица: опухоль может распространяться на лимфоузлы или своим давлением вызывать обструкцию верхней полой вены. Кроме того, к числу симптомов ученые отнесли боли в спине и плечах.
Ранее онколог Михаил Мяснянкин назвал самые распространенные симптомы рака мозга. По словам медика, у пациента могут проявиться головная боль, быстрая утомляемость, головокружение, тошнота, потеря сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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