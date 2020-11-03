Московские кардиохирурги удалили пациентке опухоль размером с гусиное яйцо

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Опухоль с гусиное яйцо у 72-летней пациентки смогли удалить кардиохирурги городской клинической больницы имени Вересаева. Как уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, образование находилось на левом предсердии.
По словам специалистов, патология была обнаружена случайно во время УЗИ, так как жалоб у женщины не было.
"Характерных клинических признаков, указывающих на наличие миксомы, например реакций в виде температуры, повышения СОЭ, анемии, потери сознания, – у пациентки не отмечалось, но имело место проявление сердечной недостаточности", – говорится в сообщении.
Заведующий 50-м кардиохирургическим отделением больницы Вересаева Василий Терещенко отметил, что любая оставшаяся частичка ткани опухоли могла бы привести к рецидиву, поэтому специалистам было необходимо удалять ее радикально с максимально допустимым захватом прилегающих структур.
"Новообразование заняло половину межпредсердной перегородки и выходило на "крышу" левого предсердия, поэтому нам фактически пришлось вырезать часть живого сердца", – рассказал он.
В пресс-службе пояснили, что восстановить целостность системы и вернуть сердцу функциональность позволило протезирование межпредсердной перегородки. Уже на пятые сутки пациентка была выписана из стационара.
Ранее хирурги детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского удалили новорожденной девочке опухоль диаметром 15 сантиметров. По словам специалистов, для такой опухоли характерно расположение под челюстью и в области шеи, что опасно потенциальным сдавливанием кровеносных сосудов и дыхательных путей.
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