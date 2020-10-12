В Москве хирурги удалили из шеи новорожденной опухоль диаметром 15 см

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Хирурги детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского удалили новорожденной девочке опухоль диаметром 15 сантиметров. Операцию провели на пятые сутки жизни ребенка, сообщает Агентство "Москва".

"Порок развития лимфатических сосудов в области шеи – лимфангиому – обнаружили у ребенка еще внутриутробно на 24-й неделе беременности", – рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам специалистов, для такой опухоли характерно расположение под челюстью и в области шеи, что опасно потенциальным сдавливанием кровеносных сосудов и дыхательных путей.

В ходе обследования было выявлено, что лимфангиома окутывала сонную артерию ребенка и яремную вену. Кроме того, "гроздья" опухоли распространились в толщу левой кивательной мышцы.

Операция прошла без осложнений. Девочку выписали из медучреждения на двадцатый день после хирургического вмешательства.

Ранее врачи Морозовской детской городской клинической больницы удалили у новорожденного ребенка аневризму, занимавшую треть сердца. Малыш родился с опережением срока, но специалистам удалось стабилизировать его состояние, а уже потом провести операцию.

