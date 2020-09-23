Столичные врачи вылечили выпавшего из окна шестого этажа двухлетнего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачам детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского удалось спасти жизнь двухлетнему ребенку, который выпал из окна шестого этажа, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В момент падения мать малыша разговаривала по телефону.

"Прохожие, которые заметили упавшего ребенка, вызвали скорую помощь. Медики приехали за семь минут. Специалисты на месте диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левого бедра", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Также мальчик получил множественные ссадины, разрыв легких, перелом левого бедра, ушиб головного мозга и ушиб печени. Как только у него установилось стабильное состояние, пациента перевели в травматологическое отделение, добавили в пресс-службе.

Специалисты уточняют, что быстрые и слаженные действия медицинских работников московской скорой помощи и стационара помогли спасти жизнь мальчика. По словам врачей, его состояние улучшилось, в настоящее время идет подготовка к выписке.

Ранее столичная прокуратура приступила к проверке обстоятельств падения ребенка из окна жилого дома в Солнцеве.

По предварительным данным, ребенок 2018 года рождения упал из окна жилого строения на улице 50 лет Октября. Малыша госпитализировали. В квартире, откуда он упал, также нашли девочку 2011 года рождения.