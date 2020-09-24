Московские врачи прооперировали ребенка с оторвавшимся мочеточником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачам Института неотложной детской хирургии удалось успешно прооперировать 10-летнего мальчика, у которого после ДТП оторвался мочеточник. Специалисты восстановили ребенку верхние мочевые пути без значительного рассечения кожных покровов, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
По словам врачей, мальчик с многочисленными травмами был доставлен в медучреждение вертолетом. Дополнительные исследования подтвердили полный отрыв мочеточника от лоханки почки пациента. При этом повреждения самой почки были минимальны.
"Хирургам удалось пришить оторвавшийся мочеточник обратно к лоханке почки, не выполняя большого разреза кожи и мягких тканей", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Как сообщили в пресс-службе Депздрава, сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, а через полтора-два месяца ему предстоит перенести еще одну операцию, во время которой будет удален стент из мочеточника.
Ранее врачам детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского удалось спасти жизнь двухлетнему ребенку, который выпал из окна шестого этажа. Мальчик получил множественные ссадины, разрыв легких, перелом левого бедра, ушиб головного мозга и ушиб печени.
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