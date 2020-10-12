В Подмосковье врачи удалили из почки пациента камень весом почти 70 г

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Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкине удалили из почки пациента пятисантиметровый камень весом почти 70 граммов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

70-летний пациент поступил в больницу с сильными болями в пояснице – почечной коликой. При обследовании у мужчины обнаружили камень в почке гигантских размеров.

Учитывая размер камня, было решено выполнить литотомию – удаление камня хирургическим путем. Камень оказался более 5 сантиметров в диаметре, вес – 69,4 грамма.

Врачам удалось сохранить пациенту почку и восстановить ее нормальную функцию.

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