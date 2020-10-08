В Зеленограде спасли 83-летнюю пациентку со смертельно опасным разрывом аневризмы

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Врачи городской клинической больницы имени Кончаловского в Зеленограде спасли 83-летнюю пациентку, удалив ей 15-сантиметровую аневризму брюшного отдела аорты, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Депзрава.
На протяжении полутора лет женщина практически не двигалась и вставала только в случае крайней необходимости. Любая нагрузка увеличивала риск разрыва сосуда. Однако повторной сосудистой катастрофы избежать не удалось.
Аневризма выросла до 15 сантиметров, начался повторный ее разрыв. Врачи решили срочно оперировать. Хирурги выполнили резекцию аневризмы, удалили огромный сгусток тромбомасс из сосуда, после чего вместо растянувшегося участка аорты установили искусственный протез.
В ведомстве отметили, что такая сложнейшая операция была проведена впервые в региональном сосудистом центре зеленоградской больницы.
"По статистике почти в 100% такие случаи имеют летальный исход. Но женщина выжила благодаря тому, что при разрыве аорты образовалась большая забрюшинная гематома, проще говоря, плотный сгусток. Он и прикрыл собой отверстие", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что установка импланта заняла менее часа. Все функции пациентке удалось восстановить, она пошла на поправку.
Ранее врачи Морозовской детской городской клинической больницы удалили у новорожденного ребенка аневризму, занимавшую треть сердца. Ребенок появился на свет раньше срока, на 26-й неделе беременности.
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