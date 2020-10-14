Российские онкологи вылечили пациентку с четвертой стадией рака

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Врачи "Медицинского города" в Тюмени смогли помочь пациентке с четвертой стадией рака шейки матки. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
В ведомстве рассказали, что женщина по имени Светлана узнала о диагнозе во время беременности. Своим здоровьем она занялась только после рождения ребенка.
Первичное обследование она проходила в Московском институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. Врачи установили, что опухоль распространилась уже не только в шейке матки, но и на задней стенке мочевого пузыря. Метастазы также попали в мочеточники.
Светлану начали лечить в тюменском "Медицинском городе". Местные специалисты применили как хирургический метод, так и пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии – при этой процедуре лекарство вводится непосредственно в ткань опухоли.
"Среди рентгенохирургических этот метод на сегодняшний день один из самых современных, инновационных и малотравматичных. Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию", – уточнил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Дьяков.
Организм женщины положительно отреагировал на лечение, несмотря на то, что четвертая стадия рака считается неизлечимой. Контрольное обследование показало полное отсутствие опухоли после химиотерапии.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице постоянно наращиваются возможности высокотехнологичных исследований, связанных с онкологией. Число ПЭТ/КТ-измерений в городе выросло почти в 13 раз за последние 4 года.
Специалист ответил на вопросы об онкологии
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