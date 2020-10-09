Три новых центра амбулаторной онкопомощи откроются в столице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в будущем году откроются три новых центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Как отмечается, центры откроются для жителей ЗАО, ЮЗАО и ЦАО.

"В настоящее время идет капитальный ремонт зданий, завершены демонтажные работы, идет монтаж кровли, в ближайшее время специалисты приступят к монтажу перегородок и фасада, отделке стен, потолков, полов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новые центры амбулаторной онкологической помощи войдут в состав крупных онкологических клиник города.

В мае 2020 года Сергей Собянин заявил, что объем высокотехнологичной онкологической помощи в столице увеличился почти на треть.

Летом в НМИЦ онкологии имени Блохина открыли новое отделение – единственный в стране Центр компетенции по работе с особо сложными заболеваниями с неизвестной локализацией первичного очага.