Врач назвала симптомы, требующие обращения к онкологу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о наиболее явных симптомах рака прямой кишки. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист призвала обратить внимание на повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет. Эти факторы могут сопровождаться повышенной утомляемостью и снижением массы тела.
Смирнова отметила, что ощутимые симптомы проявляются на запущенных стадиях заболевания.
По словам врача, риск возникновения рака прямой кишки растет с возрастом. Консультация проктолога нужна уже к 45 годам вне зависимости от появления признаков онкологии.
Как рассказала депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 департамента здравоохранения столицы Елена Самышина, в столице запустили новую систему диагностики рака предстательной железы.
Специалист объяснила, что новый препарат – "Фтор-18-ПСМА" – способен показать опухоль и метастазы даже на ранних стадиях заболевания.
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