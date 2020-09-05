Врач назвала симптомы, требующие обращения к онкологу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о наиболее явных симптомах рака прямой кишки. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист призвала обратить внимание на повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет. Эти факторы могут сопровождаться повышенной утомляемостью и снижением массы тела.

Смирнова отметила, что ощутимые симптомы проявляются на запущенных стадиях заболевания.

По словам врача, риск возникновения рака прямой кишки растет с возрастом. Консультация проктолога нужна уже к 45 годам вне зависимости от появления признаков онкологии.

Как рассказала депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 департамента здравоохранения столицы Елена Самышина, в столице запустили новую систему диагностики рака предстательной железы.

Специалист объяснила, что новый препарат – "Фтор-18-ПСМА" – способен показать опухоль и метастазы даже на ранних стадиях заболевания.

