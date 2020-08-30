Специалисты назвали основного "врага" онкологических заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что ранняя диагностика является "главным врагом рака", сообщает газета "Известия".

Он призвал внимательно следить за своим состоянием и любыми изменениями в организме.

"Если появилась кровяная окраска в любых физиологических выделениях – слюна, слизистая, кал, моча – это должно наводить на мысль о посещении онколога", – отметил специалист.

Врач добавил, в случае раннего выявления опухоли излечимость достигает 97%. Он также отметил, что из-за пандемии возникли проблемы с проведением скрининга, но он также призвал набраться терпения и дождаться вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Москве внедрили инновационную методику диагностики рака предстательной железы. Уникальный метод с использованием нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть локализацию опухоли и найти ее метастазы во всем теле.