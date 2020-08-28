Москвичам напомнили о возможности пройти бесплатный онкоскрининг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бесплатный онкоскрининг в поликлиниках завершается на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
Пройти обследование можно в одной из 66 городских поликлиник, участвующих в программе. Исследование помогает определить первые признаки четырех видов онкозаболеваний и начать лечение на ранней стадии.
Женщин от 18 до 39 лет приглашают сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Девушки старше 18 лет также могут пройти диагностику шейки матки.
Для скрининга колоректального рака приглашаются мужчины и женщины старше 40 лет. Предстательную железу предлагают проверить мужчинам в возрасте от 45 лет.
Записаться на обследование можно на сайте столичного департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента.
Ранее инновационный вид диагностики стал доступен москвичам с подозрением на рецидив рака предстательной железы. Уникальный метод с использованием нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть локализацию опухоли и найти ее метастазы во всем теле.
На обследование пациентов направляют специалисты центров онкологической помощи и первичных онкологических отделений в городских поликлиниках. Пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и избирательно оседает на раковых клетках.
"Это наш город": москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг до конца августа
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