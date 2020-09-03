Депутат Мосгордумы рассказала о новой диагностике рака предстательной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новая диагностика рака предстательной железы поможет своевременно начать лечение и победить болезнь. Об этом Агентству "Москва" рассказала депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 департамента здравоохранения столицы Елена Самышина.
"Использование нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть очаг опухоли и найти ее метастазы во всем теле даже на ранней стадии. Такая диагностика позволит достичь отличных показателей по своевременному выявлению и успешному лечению этого вида рака", – объяснила специалист.
Самышина напомнила, что рак предстательной железы является одним из трех наиболее распространенных онкозаболеваний среди мужчин. Новый препарат позволит избирательно подсветить раковые клетки и тем самым ускорить переход к терапии.
"Значит, больше шансов обнаружить недуг на ранней стадии и вовремя начать лечение. Если начать лечение на ранней стадии, то шанс на успешное выздоровление высок, в том числе и когда речь идет о раке предстательной железы", – подчеркнула депутат.
Елена Самышина рассказала, что скрининг на наиболее распространенные формы рака сейчас доступен в 66 городских поликлиниках. Помимо заболевания предстательной железы, специалисты могут выявить рак толстой и прямой кишки, а также онкологию в молочных железах.
На 31 августа обследование в рамках акции по онкоскринингу прошли уже более 40 тысяч жителей Москвы. Большинство обратившихся к специалистам граждан – женщины (76%).
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