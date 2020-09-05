Врач назвал предсказывающие рак изменения родинок

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За размером родинок необходимо следить, советует онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

Специалист рекомендует обращаться к медикам в случае, если образование станет больше пяти миллиметров. Также необходимо следить за его окрасом.

"Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", – сказал онколог.

Мяснянкин добавил, что самостоятельно удалять образования ни в коем случае нельзя, иначе последствия могут быть крайне тяжелыми.

Ранее врач-онколог Елена Смирнова призвала обращать внимание на повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет. Эти факторы требуют обращения к онкологу.

