Объем высокотехнологичной онкологической помощи увеличился почти на треть – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Объем высокотехнологичной онкологической помощи увеличился почти на треть в столице. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на селекторном совещании с главными врачами клинических больниц.

"Мы продолжали обеспечивать и плановую помощь в таких направлениях как онкология, нефрология. Объем медицинской помощи по онкологии мы не только не уменьшили, но и увеличили по ВМП практически на треть, понимая важность этой задачи, важность этой проблемы", – сообщил мэр столицы.

"Мы последние 1,5 месяца сосредоточились на борьбе с коронавирусом. Были развернуты и направлены значительные ресурсы московского здравоохранения. По большому счету две трети мощностей были развернуты на борьбу с COVID", – сказал градоначальник.

По его словам, принятые решения и действия спасли тысячи жизней горожан. "Помощь проводилась в наших высокотехнологичных клиниках, которые остались за пределами ковидной системы", – добавил Собянин. По словам мэра, в системе здравоохранения Москвы обеспечено 100% необходимой экстренной помощи.

Ранее Собянин рассказал, что эпидемия не прошла и не исключается риск возвращения к динамике роста заболевших. "Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник", – поделился мэр.

19 мая мэр заявил, что власти столицы рассматривают возможность открытия части больниц для оказания плановой медпомощи. Он отметил, что предоставление горожанам плановой медицинской помощи является первоочередной задачей.

В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.