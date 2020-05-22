Объем высокотехнологичной онкологической помощи увеличился почти на треть – Собянин

20:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Объем высокотехнологичной онкологической помощи увеличился почти на треть в столице. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на селекторном совещании с главными врачами клинических больниц.
"Мы продолжали обеспечивать и плановую помощь в таких направлениях как онкология, нефрология. Объем медицинской помощи по онкологии мы не только не уменьшили, но и увеличили по ВМП практически на треть, понимая важность этой задачи, важность этой проблемы", – сообщил мэр столицы.
"Мы последние 1,5 месяца сосредоточились на борьбе с коронавирусом. Были развернуты и направлены значительные ресурсы московского здравоохранения. По большому счету две трети мощностей были развернуты на борьбу с COVID", – сказал градоначальник.
По его словам, принятые решения и действия спасли тысячи жизней горожан. "Помощь проводилась в наших высокотехнологичных клиниках, которые остались за пределами ковидной системы", – добавил Собянин. По словам мэра, в системе здравоохранения Москвы обеспечено 100% необходимой экстренной помощи.
Ранее Собянин рассказал, что эпидемия не прошла и не исключается риск возвращения к динамике роста заболевших. "Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник", – поделился мэр.
19 мая мэр заявил, что власти столицы рассматривают возможность открытия части больниц для оказания плановой медпомощи. Он отметил, что предоставление горожанам плановой медицинской помощи является первоочередной задачей.
В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.
На каком месте Москва в рейтинге активности столиц во время пандемии?
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