Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплексное диагностическое исследование пациентов и обеспечение клиник корпусами обсервации войдут в стандарт оказания плановой медицинской помощи на период пандемии. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе селекторного совещания с главными врачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Совершенно очевидно, что мы должны обеспечить безопасность как пациентов, так и врачей. Для этого каждого пациента, прежде чем укладывать на койку, необходимо обследовать, провести комплексное тестирование: ПЦР-, ИФА-тест, клиническую картину посмотреть. И только после этого приступать к сложным операциям", – уточнил Собянин. По его словам, каждая клиника, наращивающая плановую помощь, должна иметь корпуса обсервации.

"Конечно, мы должны обеспечить всеми санитарно-защитными средствами наших врачей, которые не должны знать недостатка в них", – пояснил глава города.

Система здравоохранения столицы в последние полтора месяца сосредоточилась на борьбе с коронавирусом, однако пришло время наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи горожанам, поделился мэр Москвы.

"По большому счету, 2/3 мощностей были развернуты для борьбы с COVID-19. Эти меры помогли спасти тысячи жизни москвичей. И десятки тысяч москвичей выздоровели благодаря вашим усилиям", – сказал Собянин.

В ходе совещания Собянин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице позволяет увеличить объемы плановой медпомощи.

При этом мэр обратил внимание, что эпидемия не прошла и не исключается риск возвращения к динамике роста заболевших. "Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник", – рассказал Собянин.

19 мая мэр сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность открытия части больниц для оказания плановой медпомощи. Он отметил, что предоставление горожанам плановой медпомощи остается первоочередной задачей.

Кроме того, Собянин рассказал, что москвичам еще долго придется жить в рамках ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Собянин призвал горожан соблюдать правила санитарной безопасности, так как это позволит быстрее выйти из сложившейся ситуации.

В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.