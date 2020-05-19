Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19 – Собянин

19 мая, 19:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что москвичам предстоит еще долго жить в ограничениях из-за коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Надо понимать, что это не быстрая ситуация, нам еще долго предстоит жить в тех ограничениях и сложностях, которые есть", – сказал Собянин.
Мэр города в очередной раз попросил жителей столицы соблюдать все предписанные властями правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.
Ранее Собянин рассказал, что заниматься спортом на улице и совершать прогулки по городу можно будет, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами". По его словам, сейчас нужно аккуратно подходить к послаблениям, чтобы не произошло обратной волны заболевания вирусом.
Мэр города также напомнил, что с 12 мая в Москве и области необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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