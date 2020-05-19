Больницы в столице увеличат объем оказания плановой медпомощи – Собянин

19 мая, 19:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что власти столицы рассматривают возможность открытия части больниц для оказания плановой медпомощи. Об этом глава города сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Посоветуемся с коллегами, с министерством здравоохранения, не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в ковидные центры, а, наоборот, будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи", – рассказал Собянин. По словам мэра Москвы, предоставление горожанам плановой медицинской помощи является первоочередной задачей.
Ранее Собянин объявил, что первые 10 тысяч исследований на наличие антител к COVID-19 провели в Москве. "В ближайшее время расскажем более подробно, что это за результаты", – отметил Собянин.
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте Москвы стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу также сохранилась. Разрешение на перемещение требуется для поездок на личных машинах и общественном транспорте.
В России выявлено 299 941 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек.
Более 6,5 тысячи обращений медиков по выплатам поступило на портал госуслуг
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