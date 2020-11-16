Онколог назвал самый частый симптом рака мозга

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova
Онколог Михаил Мяснянкин назвал самый частый симптом рака мозга. В интервью "Пятому каналу" специалист пояснил, что на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, поэтому недуг сложно распознать.
По словам медика, позднее у заболевшего пациента могут проявиться сразу несколько симптомов: быстрая утомляемость, головокружение, тошнота, потеря сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.
"Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль", – заявил Мяснянкин.
Он сообщил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, может нарушить письменную речь и способность произношения звуков. В таких случаях заболевший в своей речи может терять словосочетания и буквы.
"Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту", – посоветовал врач.
Онколог также назвал основные причины образования опухолей головного мозга. Мяснянкин отметил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, а также частые травмы мозга и сотрясения.
Ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России. Он подчеркивал, что в последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: