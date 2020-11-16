Онколог назвал самый частый симптом рака мозга

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Онколог Михаил Мяснянкин назвал самый частый симптом рака мозга. В интервью "Пятому каналу" специалист пояснил, что на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, поэтому недуг сложно распознать.

По словам медика, позднее у заболевшего пациента могут проявиться сразу несколько симптомов: быстрая утомляемость, головокружение, тошнота, потеря сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

"Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль", – заявил Мяснянкин.

Он сообщил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, может нарушить письменную речь и способность произношения звуков. В таких случаях заболевший в своей речи может терять словосочетания и буквы.

"Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту", – посоветовал врач.

Онколог также назвал основные причины образования опухолей головного мозга. Мяснянкин отметил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, а также частые травмы мозга и сотрясения.

Ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России. Он подчеркивал, что в последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше.