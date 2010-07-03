России предрекли скачок смертности от онкологии

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
России грозит скачок смертности от онкологических заболеваний, пишет газета "Известия", опираясь на мнение директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексея Масчана.
По его словам, смертность может вырасти на 20–30%, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Профессор подчеркнул, что катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов против лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.
Он добавил, что исчезать начали лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. "На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", – сказал специалист.
Решить проблему, по его мнению, может лишь отмена всех законов, которые мешают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Масчан уверяет, что покрыть всю потребность в препаратах отечественные фармацевтические компании не в силах.
"В этом отношении распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей совершенно правильное. Но чтобы таких ситуаций не возникало, нужно изменение законодательства", – считает Масчан.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения. Это примерно 34 тысячи впервые выявленных случаев в год. Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 до 10,5 тысячи новых случаев в год.
Самая проблемная опухоль головного мозга – это глиобластома. Причем возникает она, по его словам, сразу в форме четвертой степени злокачественности.
Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.
Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).
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