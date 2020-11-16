В РФ предложили разрешить соцработникам отказывать в помощи людям с опасными болезнями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В декабре Госдума может принять законопроект, по которому социальные работники смогут отказывать в помощи на дому гражданам с острыми инфекционными заболеваниями, онкологией или психическими расстройствами, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что соцработники, которые уже пострадали от коронавируса, данный проект поддержали. Также его оценили в правительстве.

"О таких изменениях в законодательстве нас просили сами социальные работники, которые опасаются за свое здоровье и жизнь. Граждане с опасными инфекционными заболеваниями, нуждающиеся в соцобслуживании и помощи, должны получать ее в специализированных учреждениях", – отметил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По мнению некоторых парламентариев, данная инициатива позволит решить только часть проблемы. Они полагают, что при введении закона многие люди вовсе останутся без социальной помощи.

"Мы защитим соцработников, но кто тогда будет оказывать помощь этим людям? Надо будет тогда создать специальную службу, которая взяла бы на себя социальные функции", – заявил зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил соцработников за их труд в период пандемии. Он обратил внимание, что в городе социальную поддержку предоставляют четырем миллионам человек. По словам градоначальника, помощь получают люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, семьи с детьми, а также безработные.

Менее чем за месяц социальные работники смогли доставить горожанам больше 25 тысяч килограммов продуктов. Статистика показывает, что больше всего продуктов доставили соцработники в Северный округ (около 4,5 тысячи килограммов). Примерно по 3 тысячи килограммов продуктов специалисты доставили в Южный и Юго-Западный округа. Реже всего продукты заказывают в ЗелАО и ТинАО.