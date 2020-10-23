Соцработники доставили москвичам более 25 тысяч килограммов продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 5 тысяч заявок на доставку продуктов питания оформили с 26 сентября москвичи, соблюдающие домашний режим. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она отметила, что менее чем за месяц социальные работники смогли доставить горожанам больше 25 тысяч килограммов продуктов.
"Это действительно непросто, но сегодня перед нами стоит важная задача – защитить всех тех, кто находится в группе риска", – отметила достижения специалистов Ракова.
Статистика показывает, что больше всего продуктов доставили соцработники в Северный округ (около 4,5 тысячи килограммов). Примерно по 3 тысячи килограммов продуктов специалисты доставили в Южный и Юго-Западный округа. Реже всего продукты заказывают в ЗелАО и ТинАО.
Обратиться на горячую линию комплекса соцразвития столицы горожане, соблюдающие домашний режим, могут ежедневно по номеру 8 (495) 870-45-09.
Ранее Анастасия Ракова отметила, что приоритетным направлением деятельности столичный властей является также организация качественного и безопасного учебного процесса. "Мы делаем все возможное, чтобы максимально упростить работу учителям и жизнь родителям", – подчеркнула заммэра.
Госпитали-родеры при городских стационарах принимают больных с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: