Соцработники доставили москвичам более 25 тысяч килограммов продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 5 тысяч заявок на доставку продуктов питания оформили с 26 сентября москвичи, соблюдающие домашний режим. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что менее чем за месяц социальные работники смогли доставить горожанам больше 25 тысяч килограммов продуктов.

"Это действительно непросто, но сегодня перед нами стоит важная задача – защитить всех тех, кто находится в группе риска", – отметила достижения специалистов Ракова.

Статистика показывает, что больше всего продуктов доставили соцработники в Северный округ (около 4,5 тысячи килограммов). Примерно по 3 тысячи килограммов продуктов специалисты доставили в Южный и Юго-Западный округа. Реже всего продукты заказывают в ЗелАО и ТинАО.

Обратиться на горячую линию комплекса соцразвития столицы горожане, соблюдающие домашний режим, могут ежедневно по номеру 8 (495) 870-45-09.

Ранее Анастасия Ракова отметила, что приоритетным направлением деятельности столичный властей является также организация качественного и безопасного учебного процесса. "Мы делаем все возможное, чтобы максимально упростить работу учителям и жизнь родителям", – подчеркнула заммэра.