Более 200 москвичей присоединились к проекту "Давай дружить!"

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За первый месяц после запуска к проекту "Давай дружить!" присоединились более 200 жителей столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Проект "Давай дружить!" стартовал 15 сентября и сразу нашел большой отклик среди москвичей. Неравнодушные жители столицы выразили готовность стать социальными волонтерами, регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия семейному воспитанию или являются подопечными семейных центров", – рассказала Ракова.
Она отметила, что порядка 90 человек из всех откликнувшихся настроены на долгосрочное сотрудничество. Они уже заполнили необходимые документы для участия в партнерском фонде проекта "Старшие Братья Старшие Сестры".
Ракова добавила, что еще 30 участников сообщили о своем желании пройти обучение в школе социального волонтерства "Моя карьера". Остальные откликнувшиеся москвичи выразили готовность проводить мастер-классы, экскурсии и познавательные лекции для ребят.
Проект "Давай дружить!" направлен на поиск наставников и старших товарищей для детей-сирот и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. По словам Раковой, в Москве живут около 20,1 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из которых уже устроены в приемные семьи.
На странице проекта собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта, также можно отправить заявку по почте nastavniki@dobrayamoskva.ru.
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