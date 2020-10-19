В России продлили временный порядок подтверждения инвалидности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ приняло решение продлить до 1 марта 2021 года временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности. Об этом говорится на сайте кабмина.
"Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, такой порядок означает, что необходимые документы, подтверждающие статус инвалидности, медицинские организации самостоятельно передадут в бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности также будут назначать и продлевать без личного обращения, уточнил Мишустин.
"Эти меры помогают уменьшить риск заражения. Кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить на это силы и время. Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений", – добавил премьер-министр.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку.
По ее словам, в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек. В них задействованы терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, специалисты по массажу, социальные работники и другие сотрудники реабилитационных центров.
Ракова также обратила внимание, что в столице был изменен формат обеспечения нуждающихся техническими средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) и абсорбирующим бельем.
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