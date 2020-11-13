Россияне с начала года заказали 24 тысячи тонн продуктов

Фото: пресс-служба "Пятерочки"

Торговая сеть "Пятерочка" с начала года выполнила более двух миллионов заказов клиентов сервиса экспресс-доставки, рассказали в пресс-службе компании.

Всего с начала года курьеры организации доставили свыше 24 тонн продуктов. Больше всего популярностью пользовались бананы: их было заказано порядка 600 тонн.

"Спрос на услугу продолжает расти: мы доставляем из 360 магазинов и дарксторов более 16 тысяч заказов ежедневно. Если раньше у людей были барьеры, опасения заказывать онлайн, то теперь они уже имеют опыт, не переживают за качество и просто наслаждаются удобством. Почти половина из тех, кто попробовал услугу, совершают заказ повторно", – рассказал директор сервиса экспресс-доставки "Пятерочки" Илья Салтанов.

Заказать товары через сеть "Пятерочка" можно через их мобильное приложение с 09:00 до 21:00. Клиенты могут собрать виртуальную корзину весом до 30 килограммов, включая до 10 литров воды. Все доставки осуществляются бесконтактным способом.

В связи с распространением коронавирусной инфекции спрос на доставку товаров увеличился. Ее осуществляют также столичные волонтеры и организации. В частности, с начала пандемии "Пятерочка" передала несколько тонн продуктов для доставки пожилым и маломобильным людям. А комплекс соцразвития Москвы только за октябрь принял более 50 тысяч звонков от москвичей. Социальными работниками передано подопечным свыше 25 тонн продуктов.

Помимо продуктов, москвичи, соблюдающие домашний режим из-за коронавируса, просят привезти дрова. В прошлом месяце городские службы выполнили более 8,5 тысячи заявок. Ежедневно службы выполняют около 350–400 заявок.