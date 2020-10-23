Городские службы выполнили уже более 8,5 тыс заявок на доставку дров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Городские службы за три недели выполнили более 8,5 тысячи заявок на доставку дров москвичам, которые остаются на домашнем режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима. За три недели выполнено более 8,5 тысячи таких заявок, работа продолжается", – сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что ежедневно городские службы выполняют около 350–400 заявок. Для оперативной доставки дров привлекают необходимое количество самосвалов, погрузчиков и манипуляторов.
Оформить заявку можно по телефону +7 (495) 870-45-09. При необходимости на дом также доставят продукты и лекарства. Нуждающимся окажут психологическую помощь.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
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