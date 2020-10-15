В Госдуме предложили временно обнулить НДС на продукты при доставке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты при доставке в период ограничений из-за коронавируса, передает RT.

Депутат направил соответствующее письмо с предложением главе Минпромторга Денису Мантурову. Он объяснил, что сейчас на фоне распространения коронавируса многие граждане вынуждены оставаться в целях безопасности дома. Однако депутат отметил, что продукты и другие товары первой необходимости граждане продолжают покупать, посещая магазины.

По его мнению, минимизировать вынужденную активность граждан поможет нулевая ставка НДС на продукты при доставке. Таким образом, как отмечает Власов, граждане будут больше приобретать товары именно дистанционным способом.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний", – заключил депутат.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. По распоряжению Сергея Собянина было приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.

