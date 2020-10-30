Горячая линия соцкомплекса Москвы приняла более 50 тысяч звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Горячая линия комплекса соцразвития Москвы приняла более 50 тысяч звонков от горожан более чем за месяц, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с домашним режимом для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, конечно, нагрузка на соцработников возросла, но они с ней успешно справляются. Всего с начала осеннего периода специалисты кол-центра приняли 50 тысяч звонков, около 2 тысяч звонков ежедневно", – заявила вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, социальными работниками передано подопечным более 25 тонн продуктов.

Рекомендации о домашнем режиме для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, были продлены в Москве до конца ноября. Обратиться на горячую линию комплекса социального развития можно каждый день по телефону +7 (495) 870-45-09. Принимаются заявки на покупку продуктов, товаров первой необходимости, лекарств.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам Сергея Собянина, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.

