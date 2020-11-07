Соцработники рассказали, как помогают москвичам во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты горячей линии комплекса соцразвития продолжают оказывать помощь горожанам, которые соблюдают домашний режим. С 26 сентября соцпомощники прошли более 170 тысяч километров, чтобы доставить горожанам продукты и другие необходимые товары. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
Она отметила, что главная задача работников – создать все условия для того, чтобы соблюдение москвичами из группы риска домашнего режима было максимально комфортным.
"Операторами кол-центра было оформлено более 65 тысяч заявок на почти 70 тысяч услуг, более 85 процентов из которых уже выполнены", – сообщила Ракова.
Больше всего километров прошли соцработники из Южного, Северо-Восточного и Западного округов. Некоторые даже установили личные рекорды. Екатерина Фетисова из филиала "Чертаново Южное" ТЦСО "Чертаново" преодолела 150 километров.
Многим соцработникам оказывать помощь более оперативно помогают велосипеды. Екатерина Бойко из ТЦСО "Щербинский" использует двухколесный транспорт не только для того, чтобы быстрее добираться до пункта назначения, но и для поддержания физической формы и крепкого здоровья.
На сегодняшний день жителям Москвы оказывают поддержку более 7 тысяч соцпомощников.
Ранее сообщалось о том, что соцработники доставили москвичам более 25 тонн продуктов.
Горячая линия комплекса соцразвития принимает заявки на доставку продуктов и лекарств
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: