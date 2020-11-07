Соцработники рассказали, как помогают москвичам во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты горячей линии комплекса соцразвития продолжают оказывать помощь горожанам, которые соблюдают домашний режим. С 26 сентября соцпомощники прошли более 170 тысяч километров, чтобы доставить горожанам продукты и другие необходимые товары. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что главная задача работников – создать все условия для того, чтобы соблюдение москвичами из группы риска домашнего режима было максимально комфортным.

"Операторами кол-центра было оформлено более 65 тысяч заявок на почти 70 тысяч услуг, более 85 процентов из которых уже выполнены", – сообщила Ракова.

Больше всего километров прошли соцработники из Южного, Северо-Восточного и Западного округов. Некоторые даже установили личные рекорды. Екатерина Фетисова из филиала "Чертаново Южное" ТЦСО "Чертаново" преодолела 150 километров.

Многим соцработникам оказывать помощь более оперативно помогают велосипеды. Екатерина Бойко из ТЦСО "Щербинский" использует двухколесный транспорт не только для того, чтобы быстрее добираться до пункта назначения, но и для поддержания физической формы и крепкого здоровья.

На сегодняшний день жителям Москвы оказывают поддержку более 7 тысяч соцпомощников.

Ранее сообщалось о том, что соцработники доставили москвичам более 25 тонн продуктов.