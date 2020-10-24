Соцработник помогает ветерану ВОВ уже более 10 лет

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Социальный работник Елена Естигнеева встретила пожилую москвичку после того, как ее выписали из больницы. Она работает с ней более 10 лет, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

После выписки возникла проблема: оказалось, что у пенсионерки нет своих ключей от квартиры. Начальник управления соцзащиты Светлана Истомина рассказала, как был решен этот вопрос. Она отметила, что соцработник также не имел права иметь при себе ключи подопечной, поскольку это прописано в инструкции.

"Карета скоро помощи ожидала, пока решался вопрос с ключами. Сотрудники соцзащиты связались с сыном женщины и попросили его подъехать, чтобы подтвердить факт проживания в этой квартире и, тем самым, МЧС смогли бы вскрыть квартиру, а мы смогли бы занести бабушку домой", – рассказал Истомина.

Cообщается, что Естигнеева находилась рядом с пенсионеркой, пока ее квартиру вскрывали. Соцработник разговаривала с пожилой женщиной, а также кормила и поила ее. После того, как ее занесли в квартиру, Естигнеева помогла переодеть пенсионерку, а также покормить и уложить в кровать.

"Я не могла оставить бабушку одну, потому что дверь была вскрыта, а сын, к сожалению, переночевать с ней не смог. Я находилась с ней всю ночь. Успела ей даже еду приготовить. Конечно, не смогла ее тут оставить одну: мое сердце не может ее бросить. Все хорошо! Антонина Ивановна рада, что вернулась домой!", – рассказала Естигнеева.

Пенсионерка в свою очередь отметила, что ее социальный работник является идеальным представителем своей должности. Антонина Ивановна рассказала, что Естигнеева знает про нее все.

"Мне 97 лет, и она, как говорится, не бросает, знает, что мне надо принести, что мне надо приготовить", – заявила Антонина Ивановна.

Сообщается, что пенсионерка после выписки чувствует себя хорошо. В департаменте отметили, что пожилая женщина находится в прекрасном настроении.

Ранее стало известно, что с 26 сентября было оформлено порядка 5 тысяч заявок на доставку продуктов соблюдающим домашний режим москвичам. Всего социальные работники доставили свыше 25 тысяч килограмм продуктов.