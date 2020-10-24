Соцработник помогает ветерану ВОВ уже более 10 лет

После выписки возникла проблема: оказалось, что у пенсионерки нет своих ключей от квартиры. Начальник управления соцзащиты Светлана Истомина рассказала, как был решен этот вопрос. Она отметила, что соцработник также не имел права иметь при себе ключи подопечной, поскольку это прописано в инструкции.
"Карета скоро помощи ожидала, пока решался вопрос с ключами. Сотрудники соцзащиты связались с сыном женщины и попросили его подъехать, чтобы подтвердить факт проживания в этой квартире и, тем самым, МЧС смогли бы вскрыть квартиру, а мы смогли бы занести бабушку домой", – рассказал Истомина.
Cообщается, что Естигнеева находилась рядом с пенсионеркой, пока ее квартиру вскрывали. Соцработник разговаривала с пожилой женщиной, а также кормила и поила ее. После того, как ее занесли в квартиру, Естигнеева помогла переодеть пенсионерку, а также покормить и уложить в кровать.
"Я не могла оставить бабушку одну, потому что дверь была вскрыта, а сын, к сожалению, переночевать с ней не смог. Я находилась с ней всю ночь. Успела ей даже еду приготовить. Конечно, не смогла ее тут оставить одну: мое сердце не может ее бросить. Все хорошо! Антонина Ивановна рада, что вернулась домой!", – рассказала Естигнеева.
Пенсионерка в свою очередь отметила, что ее социальный работник является идеальным представителем своей должности. Антонина Ивановна рассказала, что Естигнеева знает про нее все.
"Мне 97 лет, и она, как говорится, не бросает, знает, что мне надо принести, что мне надо приготовить", – заявила Антонина Ивановна.
Сообщается, что пенсионерка после выписки чувствует себя хорошо. В департаменте отметили, что пожилая женщина находится в прекрасном настроении.
Ранее стало известно, что с 26 сентября было оформлено порядка 5 тысяч заявок на доставку продуктов соблюдающим домашний режим москвичам. Всего социальные работники доставили свыше 25 тысяч килограмм продуктов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: