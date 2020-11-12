Беспричинную потливость признали симптомом тяжелого заболевания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильное потоотделение без явной на то причины может свидетельствовать о ранней стадии поражения центральной нервной системы, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что данный симптом нередко сопровождает болезнь Паркинсона. Данное заболевание связано с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, медики подчеркивают, что при Паркинсоне в организме нарушается регулировка температуры. Из-за этого человек может особенно сильно потеть, как правило, в верхней части тела. Снижение потоотделения также можно встретить, но реже.

Из-за нарушений отделов мозга сбой терморегуляции бывает неравномерным. Например, потоотделение лица больного может быть повышено, а тела снижено.

Ранее сообщалось, что риск развития болезни Паркинсона снижает употребление кофе. Это касается и людей, которые генетически предрасположены к заболеванию.

