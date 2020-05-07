Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о симптомах для вызова скорой помощи.

По его словам, это необходимо сделать при несбиваемой несколько дней температуре выше 38 градусов, а также проблемах с дыханием или спутанностью сознания.

"Если вы принимаете жаропонижающие, вы не переносите температуру, а она давит и давит, – это повод вызвать врача", – сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Тревожными симптомами Мясников назвал обезвоживание и изменения ритма сердца или давления. В остальных случаях специалист призвал россиян не перегружать врачей.

Специалист подчеркнул, что обыватель не может отличить коронавирус от другой инфекции, поэтому при невысокой температуре нужно просто оставаться дома, сообщает ИА "НСН".

Что говорят вирусологи о пике заболеваемости коронавирусом?

15 апреля Мясников был назначен представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который анализирует ситуацию с распространением инфекции.

Мясников ранее объявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов".

Кроме того, он рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть источником заражения, а пик заболеваемости в России наступит в середине мая.