Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о симптомах для вызова скорой помощи.
По его словам, это необходимо сделать при несбиваемой несколько дней температуре выше 38 градусов, а также проблемах с дыханием или спутанностью сознания.
"Если вы принимаете жаропонижающие, вы не переносите температуру, а она давит и давит, – это повод вызвать врача", – сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Тревожными симптомами Мясников назвал обезвоживание и изменения ритма сердца или давления. В остальных случаях специалист призвал россиян не перегружать врачей.
Специалист подчеркнул, что обыватель не может отличить коронавирус от другой инфекции, поэтому при невысокой температуре нужно просто оставаться дома, сообщает ИА "НСН".
Что говорят вирусологи о пике заболеваемости коронавирусом?
15 апреля Мясников был назначен представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который анализирует ситуацию с распространением инфекции.
Мясников ранее объявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов".
Кроме того, он рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть источником заражения, а пик заболеваемости в России наступит в середине мая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: