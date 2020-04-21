Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Вот я сегодня пошел проверился на антитела. Оказывается, я переболел этим COVID-19. Я даже знаю, когда, и помню", – сказал он в эфире программы "Прямой эфир".

По его словам, вероятно, он переболел во время путешествия на Филиппины зимой – тогда он заметил у себя кашель.

Мясников добавил, что в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно. При этом он указал, что эпидемия опасна не инфекционностью, а внушением страха.

15 апреля врач был назначен представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который анализирует ситуацию с распространением инфекции.

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Мясников ранее объявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов".

Кроме того, он рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть источником заражения.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве.

При этом 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.