Доктор Мясников рассказал о "русском чуде" во время COVID-19

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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о "русском чуде" во время пандемии коронавируса.

Он проанализировал статистику смертности от COVID-19 и пришел к выводу, что "коронавирус нас явно щадит". Врач в своем Telegram-канале, что все говорят о "германском чуде", забывая о "русском". По его словам, в России смертность от коронавируса ниже, чем в Германии.

Он предположил, что, возможно, дело в вакцинации населения от туберкулеза (БЦЖ), однако точно он не знает. Мясников отметил, что система здравоохранения РФ с упором на стационары, а не первичную амбулаторную помощь на деле может оказаться более приспособленной.

Врач указал, что в России число коек на душу населения, а также аппаратов ИВЛ и других средств защиты выше, чем на Западе. Специалист подчеркнул, что расслабляться не стоит. Врачи могут лечить, но остановить распространение болезни "можем только мы сами", принимая карантинные меры.

"Мы так или иначе за какой-то промежуток времени переболеем в массе своей и так приобретём коллективный (стадный) иммунитет", – цитирует Мясникова "Вечерняя Москва".

За последние сутки в России подтвердили 1667 случаев заражения коронавирусом

Мясников ранее объявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов". Кроме того, он рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть источником заражения.

По последним данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, скончалось свыше 92 тысяч.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах.

Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250, умерло 106 пациентов. В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.