Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19 в РФ

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Врач Александр Мясников в YouTube-канале "О самом главном" заявил, что ошибся в прогнозе о пика заболеваемости COVID-19 в России.

По его словам, пик заболеваемости наступит в середине мая. Ранее он предположил, что он случится в конце апреля.

"Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", – сказал специалист.

Мясников также указал, что "надо просто ждать", когда закончится пандемия, поскольку пока "ничего лучше не придумано".

Что говорят вирусологи о пике заболеваемости коронавирусом?

15 апреля Мясников был назначен представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который анализирует ситуацию с распространением инфекции.

Мясников ранее объявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов".

Кроме того, он рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть источником заражения.