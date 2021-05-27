Врач назвал признак рака, который можно заметить во время еды

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Симптомом рака пищевода может быть дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".
По словам специалиста, признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Мясников отметил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.
"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", – пояснил он.
Мясников подчеркнул, что при появлении дисфагии необходимо сразу обратиться к врачу. Он отметил, что это может быть симптомом психосоматического расстройства, а не раком.
Ранее онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал три привычки, которые снижают риск развития рака прямой или толстой кишки. Специалист порекомендовал правильно питаться и исключить вредные привычки, в частности употребление алкоголя. Кроме того, людям следует выделять больше времени на отдых, отметил он.
Врач предупредил, что спиртное оказывает существенное влияние на процесс развития рака. По его словам, опасность может нести в себе даже прием спиртосодержащих препаратов.
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