Названа распространенная ошибка при чистке зубов

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Чистка зубов сразу после приема пищи может привести к повреждениям защитной эмали. Об этом стоматолог Ханна Кинселла рассказала в беседе с изданием Daily Express.
Она отметила, что многие чистят зубы сразу после еды, чтобы удалить остатки пищи, однако правильнее всего подождать хотя бы полчаса. Это особенно важно после употребления продуктов, содержащих кислоты.
Врач пояснила, что лимонная кислота способна на какое-то время размягчить эмаль, из-за чего чистить зубы вредно.
Также Кинселла порекомендовала не сжимать щетку слишком крепко, чтобы не повредить зубы.
Ранее директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева рассказала о негативных последствиях коронавируса и других инфекционных заболеваний для зубов.
Она отметила, что во время инфекционного заболевания количество выделяемой слюны заметно уменьшается, нарушается ее вязкость и ухудшается качество очищения зубов этой слюной. В результате в эмали возникают зоны низкой минерализации, что может привести к кариесу.
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