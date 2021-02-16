Стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после приема кислых фруктов

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Директор института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева рекомендовала не чистить зубы после приема кислых фруктов и соков минимум час, чтобы не спровоцировать повреждение тонкого слоя эмали. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если мы едим что-то кислое, то это действует на ткани зуба, вызывая деминерализацию и повышение чувствительности. Чистка может вызвать чувствительность или даже механическое повреждение тонкого слоя деминерализованной эмали", – рассказала специалист.
Стоматолог также рекомендовала воздержаться от чистки зубов горизонтальными движениями, так как это может привести к хронической травме десны и повреждению твердых тканей зуба в пришеечной области. Она советует делать это круговыми движениями.
"Давление на щетку играет важную роль в данном процессе. Нашим пациентам мы советуем проводить тактильный тест. Совершая круговые движения зубной щеткой по тыльной поверхности кисти руки, следует следить за тем, чтобы щетинки зубной щетки двигались по поверхности. Если они останавливаются, то давление слишком сильное и его нужно ослабить", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что качественная чистка зубов снижает риск их поражения. Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич отметил, что если зубы тщательно почистить вечером, то утром процедуру можно пропустить. А после завтрака достаточно просто прополоскать рот.
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