Стоматолог рассказал, чем опасны сколы на зубах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-стоматолог Юсуп Точиев рассказал, что сколы на зубах могут повлечь за собой тяжелое заболевание, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист заявил, что в одних случаях сколы совсем не заметны для человека, а в других они доставляют существенный дискомфорт и беспокойство. Он отметил, что бывают сколы на эмали и надломы, затрагивающие структуру дентина или пульпу.
Последний случай при глубоком надломе зуба до тканей пульпы является самым серьезном. Врач рекомендует в этом случае незамедлительно обратиться за помощью к стоматологу для предотвращения дальнейших возможных осложнений.
По словам врача, сколы на зубах могут образоваться из-за ударов и падения, кариеса, неправильного прикуса, ошибки лечения и бруксизма. Специалист добавил, что нередко сколы могут также образоваться у людей с гормональными проблемами и вредными привычками.
"При сколе на эмали зуба рекомендуется художественная реставрация – восстановление утраченных тканей с помощью композиционных материалов, идеально подобранных по оттенку и прозрачности зуба. Виниры – тонкие накладки, изготовленные из керамики. Восстанавливают дефекты эмали, форму зуба, повышают эстетику улыбки", – рассказал Точиев.
По его словам, если вовремя не обратиться к стоматологу при сколе, то со временем могут образоваться воспаления и новообразования, а также есть риск приобрести повышенную чувствительность к холодной и горячей пище.
Ранее стоматолог Луиза Автандилян рассказала, каким мифам про кариес абсолютно точно не стоит доверять. По ее словам, заблуждением является мнение о том, что кариес можно излечить при частой чистке зубов или при использовании отбеливающих паст.
Специалист рекомендовала выбирать пасты, содержащие фтор. Также стоматолог посоветовала проверять, чтобы в составе фторосодержащей пасты не было кальция, вместе два этих элемента не работают.
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