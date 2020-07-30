Врач рассказал об опасности протезирования зубов при сахарном диабете

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Стоматолог-имплантолог Игорь Малиновский рассказал об опасности протезирования зубов при сахарном диабете из-за сниженного иммунитета, передает News.ru.

"У таких больных страдает иммунная система. Это влияет на фактор заживления. Чем сильнее организм, тем больше у него сопротивляемость к различным внешним факторам и меньше вероятность инфицирования", – рассказал Малиновский.

По его словам, у людей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов также бывает нарушена микроциркуляция. Малиновкий уточнил, что из-за проблем с синтезом глюкозы происходит истончение мелких капилляров и сосудов, что может спровоцировать после протезирования появление ран и воспалительных процессов.

Врач добавил, что при воспалениях, спровоцированных инфекциями, обычно назначаются антибиотики, но для людей с сахарным диабетом, ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями они не подойдут. По его словам, употребление таких препаратов может негативно сказаться на иммунной системе.

Специалист отметил, что несколько лет назад российские врачи начали практиковать нетравматичный метод установки одноэтапных имплантатов, что позволяет 99% пациентов переносить процедуру без последствий.

Ранее сообщалось, что в России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. В 2019 году диагноз был впервые поставлен 410,5 тысячи россиян. В 2010 году таких пациентов было выявлено 323,9 тысячи.

Как рассказал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков, к увеличению числа случаев сахарного диабета привела совокупность нескольких факторов. В частности, улучшение качества диагностики. Также, по его словам, рост числа пациентов с диабетом связан с увеличением числа возрастного населения.

