Главный диетолог Минздрава назвал число россиян с избыточным весом

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Главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян заявил, что больше половины населения страны страдает от ожирения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"60% населения России имеет избыточную массу тела. Примерно 20–25% имеет уже ожирение первой, второй или третьей степени", – заявил специалист.

Тутельян напомнил, что ожирение провоцирует развитие острых и хронических заболеваний – проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет и иные.

Еще одна проблема россиян – недостаток микронутриентов в ежедневном рационе.

По словам врача-эндокринолога Евгения Назимова, жир на теле человека может быть как нормой, так и опасным симптомом. Так называемый бурый отвечает за терморегуляцию, а белый помогает опорно-двигательному аппарату. Вред представляет еще один вид – висцеральный.

