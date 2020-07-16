Врач рассказала, какой жир на теле опасен для здоровья

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Жир на теле человека может быть как нормой, так и серьезным предупреждением об опасности. О том, какая жировая ткань вредит здоровью, рассказала врач-эндокринолог Евгения Назимова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача, в организме человека находится два вида жира: белый и бурый. Последний отвечает за терморегуляцию, защищает от переохлаждения и дает энергию для физической активности. Как правило, он находится в организме здоровых людей и тех, кто занимается спортом, в области шеи, спины, подмышечных впадин и вокруг внутренних органов с активным кровоснабжением.

Как рассказывает эндокринолог, белая жировая ткань выполняет опорную и защитную функции, предотвращая повреждения тканей и органов. Кроме этого, при переедании жировая ткань вынуждена утилизировать излишки глюкозы. А это влечет за собой отложение висцерального жира в области талии. Он и может стать провокатором сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Отмечается, что для уменьшения количество висцерального жира необходимо выбирать правильную стратегию и не обезвоживать организм, иначе вес вернется.

Назимова отметила, что механическое удаление висцерального жира не приведет к улучшению состояния здоровья. Наоборот, риски заболеваний сохранятся. По словам медика, переусердствовать с уменьшением жира не стоит: содержание жировой ткани ниже 10-15% у женщин грозит прекращением менструального цикла.

Врач поделилась, что избавиться от вредного висцерального жира в районе живота помогут спорт, правильное питание и отсутствие лени.

Ранее врач рассказала, что висцеральный жир вызывает нарушения менструального цикла и, как следствие, бесплодие у женщин. Мужчинам такой жир грозит снижением потенции.