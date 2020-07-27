В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

В материале говорится, что в 2019 году диагноз был впервые поставлен 410,5 тысячи россиян. В 2010 году таких пациентов было выявлено 323,9 тысячи.

Уровень заболеваемости возрос на 22,5%: в 2010 году он составлял 228,3 новых случая на 100 тысяч человек, в 2019-м эта цифра увеличилась до 279,7.

Больше всего выявлено случаев в Краснодарском крае (475,2 случая на 100 тысяч населения), Ленинградской (435,4), Ростовской (428,3), Кировской (413,3) и Оренбургской (400,4) областях.

Меньше всего случаев отмечено в Чечне (64,1), Дагестане (100,1), Приморском крае (112,2), Ингушетии (115,4) и Забайкальском крае (136,6).

Как рассказал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков, к увеличению числа случаев сахарного диабета привела совокупность нескольких факторов. В частности, улучшение качества диагностики. Также, по его словам, рост числа пациентов с диабетом связан с увеличением числа возрастного населения.

Ранее стало известно, что в последние годы у несовершеннолетних стали диагностировать диабет второго типа. Болезнь, характерная для пожилых людей, появляется у детей из-за переедания и сидячего образа жизни.

Каждый год число несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом второго типа, увеличивается на 100 человек. Сейчас таких детей уже более 1,7 тысячи. В Минздраве отмечают, что еще 20 лет назад такого диагноза у несовершеннолетних не было.

Чаще всего болезнь выявляется в пубертатном периоде – с 12 до 18 лет. Мальчики болеют чаще. У родителей таких пациентов также бывает диагностировано это заболевание и отмечается лишний вес.

Диабет второго типа является наследственным в 40–60% случаях. Другая причина – нездоровые привычки в питании. Это хроническое заболевание, делающее человека зависимым от диет и лекарств на всю жизнь. Оно негативно влияет на органы сердечно-сосудистой системы и стимулирует быстрое развитие многих болезней.

Диетолог Светлана Титова, чтобы не столкнуться с сахарным диабетом, рекомендовала отдавать предпочтение приготовлению еды дома. По ее словам, почти во всех покупных готовых продуктах содержится много сахара. Это касается, в частности, йогуртов, полуфабрикатов, консервов, выпечки и напитков.