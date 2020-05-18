Врачи рассказали о способах избежать повышения уровня глюкозы в крови

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Специалисты отмечают рост заболеваемости населения диабетом второго типа, в основе которого лежит нарушение углеводного обмена, сообщает News.ru.

Избыток сахара в крови же приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы, рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Андрей Кондрахин. Терапевт посоветовал обратиться к врачу в случае, если содержание сахара в крови превышает 6.0 ммоль/л.

Диетолог Светлана Титова, чтобы не столкнуться с сахарным диабетом, рекомендует отдать предпочтение приготовлению еды дома. По ее словам, почти во всех покупных готовых продуктах содержится много сахара. Это касается, в частности, йогуртов, полуфабрикатов, консервов, выпечки и напитков.

Стоит заменить белый сахар в рационе на натуральные подсластители: мед, стевию или сироп агавы. Перед покупкой необходимо обратить внимание на состав продукта: он не должен быть разбавлен другими ингредиентами.

Титова объясняет, что проблема даже не в самом белом (свекольном) сахаре, а в его качестве. Не совсем качественный продукт повышает уровень глюкозы в крови намного быстрее, чем натуральные подсластители. Если найти действительно настоящий белый сахар, при умеренном потреблении он не окажет негативного влияния на организм.

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал пользу тростникового сахара опасным заблуждением. Он отметил, что люди постоянно ищут замену белому сахару и выбирают зачастую сахарозаменители и тростниковый, коричневый сахар, считая его "более натуральным". Однако медик добавил, что чрезмерное употребление любого сахара вредит организму человека.