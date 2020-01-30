Диетолог опроверг утверждение о пользе тростникового сахара

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Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал пользу тростникового сахара опасным заблуждением. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

Специалист отметил, что люди постоянно ищут замену белому сахару и выбирают зачастую сахарозаменители и тростниковый, коричневый сахар, считая его "более натуральным". Однако он пояснил, что чрезмерное употребление любого сахара вредит организму человека.

"Люди стараются найти замену сахару. Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы", – отметил врач.

При этом Ковальков добавил, что тростниковый сахар может нанести даже больший вред организму, чем обычный. Он отметил, что тростниковый сахар везут на больших сухогрузах через океан и для того, чтобы крысы не поглотили весь сахар, туда прокладывают мышьяк.

"По технологии его потом надо очищать и превращать в белый сахар. Но зачем его очищать, если его так покупают в два раза дороже? А у тех людей, которые едят полуфабрикат, мы потом обнаруживаем огромное количество мышьяка, который выводится из организма несколько лет", – отметил специалист.

Ранее врач-диетолог Людмила Зотова назвала сладости, которые наименее вредны для здоровья. Кандидат медицинских наук включила в этот список мармелад, пастилу, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.

Наиболее вредными считаются сладости, жаренные во фритюре, дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики или торты с большим количеством крема. При выборе десерта она рекомендовала пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее.

