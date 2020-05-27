Российские дети стали болеть "диабетом пожилых людей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В последние годы у несовершеннолетних стали диагностировать диабет второго типа. Болезнь, характерная для пожилых людей, появляется у детей из-за переедания и сидячего образа жизни, сообщает News.ru.

Каждый год число несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом второго типа, увеличивается на 100 человек. Сейчас таких детей уже более 1700. В Минздраве отмечают, что еще 20 лет назад такого диагноза у несовершеннолетних не было.

Чаще всего болезнь выявляется в пубертатном периоде – с 12 до 18 лет. Мальчики болеют чаще. У родителей таких пациентов также бывает диагностировано это заболевание и отмечается лишний вес.

Диабет второго типа является наследственным в 40–60% случаях. Другая причина – нездоровые привычки в питании. Это хроническое заболевание, делающее человека зависимым от диет и лекарств на всю жизнь. Оно негативно влияет на органы сердечно-сосудистой системы и стимулирует быстрое развитие многих болезней.

В России 31% детей и 15% подростков имеют избыточный вес. Около полумиллиона несовершеннолетних страдают от ожирения. Лишний вес провоцирует серьезные нарушения в работе всех систем организма и развитие различных заболеваний.

Диетолог Светлана Титова, чтобы не столкнуться с сахарным диабетом, рекомендовала отдавать предпочтение приготовлению еды дома. По ее словам, почти во всех покупных готовых продуктах содержится много сахара. Это касается, в частности, йогуртов, полуфабрикатов, консервов, выпечки и напитков.